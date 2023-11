Filme und Serien wie 'Bridgerton': Diese 44 Alternativen können Sie bei Netflix, Prime Video und Co. streamen

Als 'Bridgerton' anlief, wurde die erste Staffel schnell zu einem Riesenerfolg. Innerhalb der ersten vier Wochen wurde sie Netflix zufolge weltweit 82 Millionen Mal gestreamt. Beinahe überall (außer in Japan) schaffte es die Netflix-Serie unter die Top 10. In 83 Ländern erreichte sie Platz eins. Außerdem hatte der Erfolg auch Auswirkungen auf den Verkauf der Bücher: Zum ersten Mal seit 2000 stand die Buchvorlage auf der Bestsellerliste der 'New York Times'.

Weniger als einen Monat nach der Veröffentlichung des Historiendramas bestätigte Netflix offiziell Staffel zwei. Im Frühjahr 2021 wurde sogar die Verlängerung um die Staffeln drei und vier bekannt. Shonda Rhimes wird die Netflix-Serie mit ihrer Produktionsfirma Shondaland weiterhin produzieren





VOGUE_Germany » / 🏆 112. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Bridgerton': Auf diesen Star der Netflix-Sensationsserie müssen die Fans in Staffel 3 verzichten„Bridgerton“ ist bei Netflix voll eingeschlagen und ist für den Streaminganbieter ein echter Sensationserfolg. Doch mit Staffel 3 gehen große Änderungen einher – so werden die Zuschauer*innen in Zukunft auf einen Star der Serie verzichten müssen.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80,08 Weiterlesen »

'Bridgerton': Fan-Liebling wird in Staffel 3 auf Netflix wohl fehlenPhoebe Dynevor deutet an, dass ihre Bridgerton-Figur Daphne nicht in Staffel 3 bei Netflix auftaucht.

Herkunft: watson_de - 🏆 102. / 22,5 Weiterlesen »

'You' auf Netflix: Was bedeutet das Finale von Staffel 4 für Joes Zukunft in Staffel 5?Seit dem 9. März steht Teil 2 von „You“ Staffel 4 auf Netflix zur Verfügung. Darin überschlagen sich die Ereignisse für Joe und Co. Aber was bedeutet das alles für Staffel 5 und die Zukunft der Serie?

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80,08 Weiterlesen »

„Bridgerton“ Staffel 3: Netflix-Start versehentlich verraten – alle Infos zur neuen Ballsaison'Bridgerton'-Fans warten ungeduldig auf die neuen Folgen von Staffel 3 – ein offizieller Netflix-Account hat in den sozialen Medien nun einen..

Herkunft: KINOde - 🏆 47. / 28,125 Weiterlesen »

'Bridgerton': Gerüchte um Starttermin von Staffel 3 auf Netflix verdichten sichDer Start der zweiten Staffel des Netflix-Hits „Bridgerton“ ist nun auch schon wieder anderthalb Jahre her. Wann geht es also endlich weiter mit der romantischen Saga? Vielleicht sogar noch 2023…

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80,08 Weiterlesen »

Netflix-Verwirrung um 'Top Boy': Staffel 3 ist eigentlich schon Staffel 5Seit einigen Tagen steht auf Netflix die dritte und letzte Staffel von „Top Boy“ zum Streamen bereit – nur dass Staffel 3 eigentlich nicht Staffel 3, sondern bereits Staffel 5 ist. Wir klären die Verwirrung um die britische Gangster-Serie auf.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80,08 Weiterlesen »