Filme und Serien im Originalton streamen: So verbessert ihr eure Sprachkenntnisse

Eure Sprachkenntnisse auf unterhaltsame Weise ausbauen und vertiefen, indem ihr Filme und Serien im Originalton streamt. Selbst wenn ihr Inhalte nur im Hintergrund zu laufen habt, kann sich dies zumindest positiv auf euren passiven Wortschatz und euer Hörverständnis auswirken. Und wenn ihr in der Sprache noch nicht sicher genug seid, um ausreichend viel zu verstehen, könnt ihr bei den meisten Inhalten auf Netflix und Disney+ Untertitel dazuschalten.

Apropos, Untertitel …Manche Zuschauer schrecken vor Originalversionen zurück, weil sie keine Untertitel lesen möchten oder sie ablenkend finden – dabei ist. Mit der Zeit ist es kein Problem, den Fokus flexibel vom Text zum Geschehen hin- und herwandern zu lassen, ohne etwas zu verpassen. Außerdem stellt ihr somit sicher, dass euch kein Dialog entgeht, selbst wenn er vielleicht durch mäßige Audioaufnahmen, Hintergrundlärm oder andere Umstände übertönt wird. Natürlich helfen euch die Untertitel darüber hinaus ebenfalls beim Sprachenlernen. Je nach Inhalt und Plattform könnt ih





Weihnachtsfilme für die FeiertageTolle Geschenke und leckeres Essen in guter Gesellschaft - und natürlich, die freien Tage vor dem Fernseher zu verbringen und Weihnachtsfilme zu gucken. Dabei müssen diese gar nicht mal klassisch weihnachtlich sein. Von Familienidylle vorm Weihnachtsbaum kann in der "Stirb langsam"-Filmreihe schließlich nicht die Rede sein. Und doch sind die Actionfilme mit Bruce Willis - auch wenn der Hollywood-Star das nicht so sieht - für viele zu einer Tradition geworden. Ähnlich steht es um die "Harry Potter"-Filme, genauer: um den ersten Teil, den sich viele Menschen unterschiedlichen Alters um Weihnachten herum nicht entgehen lassen können. Überhaupt scheinen Fantasy-Filme in dieser Zeit hoch im Kurs zu stehen. So lösen neben "Die Chroniken von Narnia" auch die "Gremlins - Kleine Monster" festliche Gefühle aus. Wer es dann doch lieber etwas traditioneller mag, hier sind die erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten, angefangen mit "Santa Clause - Eine schöne Bescherung" auf Platz 10.

