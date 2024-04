Figurfreundliche Grillrezepte: Hähnchen-Pflaumenspieße mit Bacon

Gemeinsames Grillen ist bei schönem Wetter ein Highlight! Bei vielen kommen dabei allerdings allzu oft Lebensmittel auf den Grill, die zwar super schmecken, aber alles andere als figurfreundlich sind. Doch es geht auch ganz anders! Wie ihr geschmackstechnisch beim Grillen voll auf eure Kosten kommt, dabei aber einige Kalorien einspart, lest ihr hier.

Hähnchen-Pflaumenspieße mit Bacon Zutaten: 250 g Hähnchenbrustfilet ca 12 Scheiben Bacon oder Schwarzwälder Schinken 3-4 Pflaumen Schaschlikspieße Zubereitung: Hähnchenbrust mit Küchenpapier abtupfen und in mundgerechte Stücke schneiden. Pflaumen je nach Größe dritteln oder vierteln. Je drei Hähnchenbruststücke mit Bacon oder Schinken umwickeln. Im Wechsel mit den Pflaumenstücken so auf einen Schaschlikspieß stecken, dass der Bacon bzw. Schinken fixiert ist. Von beiden Seiten grillen, bis das Hähnchen gar is

Grillen Rezept Hähnchen Pflaumen Bacon

