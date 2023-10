FIFA bestätigt sofortige Sperre für Sandro Tonali

Der Fußball-Weltverband FIFA gab am Freitag dem Antrag des italienischen Verbands statt, den Bann auf alle Wettbewerbe weltweit auszudehnen. Damit kann Tonali auch nicht wie zunächst von seinem Verein Newcastle United erhofft noch am Samstag im Premier-League-Spiel bei den Wolverhampton Wanderers auflaufen.

Der Italiener war erst im Sommer für mehr als 63 Millionen Euro nach England gewechselt. FIFA zerstört Howe-HoffnungNewcastle-Trainer Eddie Howe hatte am Freitagmittag bei einer Pressekonferenz noch gesagt: 'Wir haben die Nachrichten gehört, die Spekulationen, aber nichts von den italienischen Behörden. Wir hängen in der Luft und warten auf eine Bestätigung.' Daher gebe es 'eine hohe Chance' für einen Einsatz Tonalis in Wolverhampton.

