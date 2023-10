FIA: Werbeprofi soll Kommunikation leiten

Wechsel an der Spitze der Kommunikationsabteilung des Automobilweltverbands: Pierre Regent verlässt ?die FIA, um diplomatischer Berater des ehemaligen französischen Ministerpräsidenten Nicolas Sarkozy zu werden. Sein Nachfolger steht schon fest: Ab dem 1. April 2015 wird Olivier Fisch den Posten des Kommunikationschefs und Beraters im Bereich der internationalen Beziehungen übernehmen.

FIA-Präsident Jean Todt betont: «Ich möchte Pierre für seinen überragenden Einsatz in den vergangenen Jahren danken, mit dem er die Kommunikation der FIA und die Stärkung der internationalen Partnerschaften mit wichtigen Institutionen vorangetrieben hat. Olivier hat bei Eurosport viel erreicht und wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Arbeit in den nächsten Jahren.

Auch Olivier Fisch, der als Global Comercial Director für das weltweite Werbegeschäft des TV-Senders Eurosport zuständig war, freut sich: «Ich habe meine Zeit bei Eurosport sehr genossen und freue mich nun auf die neue Aufgabe in diesem wundervollen Verband, der sich unter der Leitung von Jean Todt immer weiter verbessert. Ich freue mich, die Modernisierungsarbeit von Pierre weiterzuführen und neue Kommunikationskanäle zu erschliessen. headtopics.com

