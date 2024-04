FFXIV: Spieler ehren den verstorbenen Schauspieler Stephen Critchclow

Nachdem der britische Schauspieler Stephen Critchclow am 19. September 2021 im Alter von 54 Jahren verstarb, wurde seine Stimme und sein Talent nicht nur von der Film- und Theaterwelt vermisst, sondern auch von der Gaming -Community.Er ist bekannt als die Stimme von Graf Edmont de Fortemps und als Erzähler in der Heavensward-Erweiterung von Final Fantasy 14. Nach seinem Tod versammelten sich Spieler aus aller Welt in FFXIV , um ihn zu ehren. Sie trafen sich am Haus Fortemps in Ishgard.

Er tauchte tief in das Spiel ein, motiviert von dem Wunsch, die Stimme seines Freundes zu hören und seine Erinnerungen zu ehren. Harper verbrachte unzählige Stunden in dem Spiel, levelte seine Crafter und Sammler hoch. Doch sein eigentliches Ziel war es, die Stimme seines Freundes zu hören, und er war fest entschlossen, dies vor dem Jahrestag von Critchlows Tod zu erreichen.

