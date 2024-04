Feyenoord-Fans machen ihr Team beim Training heiß

Am Sonntag (14.30 Uhr) geben die Anhänger der Rotterdamer beim Abschlusstraining ihres Teams ordentlich Gas. Was für ein Empfang für die Feyenoord -Mannschaft! Seit 1921 treffen die beiden Mannschaften regelmäßig aufeinander, bei nur etwa 74 Kilometer Luftlinie zwischen den Städten und beidseitigem Erfolg ist es eines der meist umkämpften Derby s Holland s.

Auch vor dem Duell am Sonntag zeigen die Feyenoord-Fans jetzt, wie viel ihnen das Spiel wert ist, machen ihre Mannschaft schon beim Training mächtig heiß. Dabei ist es rein tabellarisch einer der unbedeutendsten „Klassieker“ der letzten Jahre. Feyenoord steht zwar auf dem zweiten Tabellenplatz, hat aber ganze neun Punkte Rückstand auf die von Peter Bosz (60) trainierte PSV Eindhoven. Ajax steht sogar nur auf dem fünften Rang, erholt sich immer noch von einem katastrophalen Saisonstart, dem schlechtesten seit 1965

Feyenoord Fans Training Derby Holland

