Feuerwehrmann löscht eigenes Auto in Vollbrand

Am Montagabend hat sich am 1. April im Landkreis Haßberge ein kurioser Feuerwehreinsatz ereignet, bei dem ein Feuerwehrmann sein eigenes Auto löschen musste. Im Mittelsetzring stand ein Auto in einer Garage in Vollbrand. Die Flammen schlugen in die Höhe und waren schon dabei, auf eine benachbarte Hecke überzugreifen. Nachbarn setzten laut Informationen von "Vifogra" einen Notruf ab, woraufhin die Integrierte Leitstelle (ILS) Schweinfurt die Feuerwehren aus Zeil und Schmachtenberg alarmierte.

Durch seinen Funkmeldeempfänger wurde dem Bericht nach auch ein junger Feuerwehrmann auf das Geschehen aufmerksam und wollte sofort zum Feuerwehrgerätehaus fahren. Er traute seinen Augen nicht, als er sein Wohnhaus verließ: Bei dem in Brand geratenen Fahrzeug handelte es sich um seinen eigenen Cupra, der erst wenige Jahre alt war. Vor der Garage stand noch ein Audi RS3, an dem ebenfalls schon die Flammen züngelten

