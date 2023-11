Feuerwehrleute bei Brandeinsatz mit Böllern attackiert

Am Mittwoch kurz vor 23 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mitte zu einem Brand in die Bernauer Straße gerufen – und während ihres Einsatzes mit Böllern attackiert.Für die ehrenamtlichen Retter war es vermutlich der Tiefpunkt einer schwierigen Nacht. Vor der feigen Attacke retteten sie bereits eine Person, die in der Torstraße vor eine Tram gelaufen und unter der Straßenbahn gelandet war. Danach löschten sie in der Hannoverschen Straße eine lichterloh brennende Mülltonne und fuhren zu einer Brandmeldeanlage, die sich als Fehlauslösung herausstellte.► Nur einen Tag zuvor randalierten an Halloween im Bereich Brunnenstraße, Pankstraße, Provinzstraße und Humboldthain ab etwa 15.30 Uhr vor allem junge Heranwachsende. Böller und Pyrotechnik wurden geworfen, im Gesundbrunnen-Center explodierte eine Kugel-Bombe. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr kamen bei der Attacke ohne Verletzungen davon, auch an dem Löschfahrzeug wurde bis jetzt kein Schaden festgestellt. Doch für alle Feuerwehrleute und Polizisten, die tagtäglich Menschenleben retten, sind die Attacken ein bitterer Vorgeschmack auf den nahen Jahreswechsel.Im letzten Jahr war es an Silvester in Berlin zu massiven Angriffen auf Feuerwehr und Polizei gekommen. Die traurige Bilanz: 143 Polizisten und 90 Feuerwehrleute wurden im Einsatz verletzt

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGESSPIEGEL: Vereinzelte Ausschreitungen an Halloween: Polizisten und Passanten in Berlin mit Böllern beworfenAm Dienstagabend ist die Berliner Polizei zu mehreren Einsätzen ausgerückt, hauptsächlich wegen des Abbrennens von Pyro. Am späten Abend beruhigte sich die Lage.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Einsätze in der Halloween-Nacht: Polizisten und Passanten in Berlin mit Böllern beworfenAm Dienstagabend ist die Berliner Polizei zu mehreren Einsätzen ausgerückt, hauptsächlich wegen des Abbrennens von Pyro. Am späten Abend beruhigte sich die Lage.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Einsätze in der Halloween-Nacht: Polizisten und Passanten in Berlin mit Böllern beworfenAm Dienstagabend ist die Berliner Polizei zu mehreren Einsätzen ausgerückt, hauptsächlich wegen des Abbrennens von Pyro. Am späten Abend beruhigte sich die Lage.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Einsätze in der Halloween-Nacht: Polizisten und Passanten in Berlin mit Böllern beworfenAm Dienstagabend ist die Berliner Polizei zu mehreren Einsätzen ausgerückt, hauptsächlich wegen des Abbrennens von Pyro. Am späten Abend beruhigte sich die Lage.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

BERLINERZEITUNG: Berlin-Mitte: Unbekannte attackieren Freiwillige Feuerwehr bei Brand mit BöllernDie Freiwillige Feuerwehr Berlin-Mitte rückt zu einem Brand in der Bernauer Straße an. Dort werden die Einsatzkräfte mit Böllern attackiert. Wer steckt dahinter?

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: 300 Feuerwehrleute im Einsatz: Tausende Menschen in Kalifornien müssen sich vor Buschfeuer in Sicherheit bringenAuf eine Fläche von 900 Hektar hat sich ein Feuer südöstlich von Los Angeles seit Montag ausgebreitet. Starke Winde erschweren der Feuerwehr die Arbeit.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕