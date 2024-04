Feuerwehrfahrzeug in Charkiw bei russischem Drohnenangriff zerstört

Rettungskräfte mit einem „Doppel-Schlag“-Luftangriff in Charkiw , der zweitgrößten Stadt der Ukraine , ins Visier genommen. Der Angriff auf ein mehrstöckiges Wohnhaus soll mindestens fünf Menschen das Leben gekostet haben, darunter auch drei Rettungskräfte . Vladyslav Logienko, ein 52-jähriger Feuerwehrmann, war einer der ersten am Unglücksort. Er war unter den getöteten Rettungskräfte n, als russische Truppen einen weiteren Drohnenangriff auf das gleiche Gebäude starteten.

Dieser wiederholte Angriff wurde von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als „verächtlich und zynisch“ bezeichne

