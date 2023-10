Feuerteufel in der Nordstadt: Brandstiftungen gefährden Mieter

Die Tatorte liegen nur wenige hundert Meter auseinander, der unbekannte Feuerteufel schlich jedes Mal unbehelligt in die anonymen Wohnhäuser der Nordstadt. Mindestens dreimal in nur knapp einer Woche musste die Feuerwehr wegen gefährlicher Brandstiftungen ausrücken. Jeder der Fälle brachte die Mieter der Häuser in große Gefahr. Anwohner der Schützenstraße 217 traf es letzten Mittwoch zuerst: Viele von ihnen schliefen bereits, als das Feuer in einem Abstellraum im Flur von Minute zu Minute größer wurde. Zum Glück wurde es frühzeitig entdeckt, niemand kam zu Schaden. Schon damals ging die Polizei sofort von Brandstiftung aus, fragte: „Wer hat am späten Mittwochabend verdächtige Personen in dem Gebäude oder im Umfeld des Hauses gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Telefonnummer 0231/1327441.“Viel dramatischer das Szenario, das die Feuerwehr am Sonntagabend um 23.20 Uhr in der Schillerstraße vorfindet. Menschen stehen verzweifelt an den Fenstern im zweiten Obergeschoss. Sie wissen, dass es im Haus brennt, doch der Fluchtweg durchs Treppenhaus ist abgeschnitten. Beißender Rauch breitet sich rasend schnell aus. Über die Drehleiter bringen die Retter ein Ehepaar (66, 67) und zwei andere Mieter (23, 29) in Sicherheit. Die Senioren müssen in die Klinik, sind leicht verletz

Mieter können Kündigung bald per E-Mail verschickenBundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) plant eine Gesetzesänderung, um eigenhändig unterschriebene Papierurkunden im privaten Rechtsverkehr zu reduzieren. Eine Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches sieht vor, dass die elektronische Form anstelle der Schriftform treten soll, sofern keine europäischen oder internationalen Regelungen dies zwingend vorschreiben. Auch die Kündigung von Arbeitsverhältnissen soll zukünftig in elektronischer Form möglich sein. Weiterlesen ⮕

Streit um Renovierungspflicht: Was Mieter beim Auszug tun müssenRund um den Auszug aus der Mietwohnung kann es oft Streit zwischen Mietern und Vermietern geben. Vermieter möchten, dass die Wohnung möglichst frisch renoviert und im Top-Zustand hinterlassen wird. Mieter haben verständlicherweise Interesse daran, möglichst wenig Arbeit und Geld in die alte Bleibe zu stecken. Was Sie wirklich beim Auszug tun müssen und was nicht, steht in Ihrem Mietvertrag. Aber Vorsicht: Nicht alle Klauseln darin sind gültig. Wer sichergehen will, lässt einen Experten draufschauen. Weiterlesen ⮕

9000 Menschen in Sachsen beantragen Förderung für Solaranlagen auf dem BalkonEtwa 9000 Menschen in Sachsen haben Förderung für eine Solaranlage auf dem Balkon beantragt. Davon seien rund 8500 Anträge von der Aufbaubank bewilligt und ausgezahlt, teilte das Energieministerium mit. Das Budget für Eigentümer wird voraussichtlich in zwei Wochen ausgeschöpft sein, während für Mieter noch etwa 2,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Energieminister Wolfram Günther (Grüne) zeigte sich zufrieden mit der Resonanz. Weiterlesen ⮕

Feuer in Wohnhaus: Mehrere Personen gerettetEine Frau kam in eine Klinik, nachdem das Treppenhaus eines Wohnhauses stark verqualmt war und der Fluchtweg abgeschnitten war. Rund 40 Retter rückten an und konnten 10 Personen, darunter ein junges Paar mit Baby, mit Hilfe einer Fluchthaube aus dem Gebäude holen. Einige Mieter erlitten eine Rauchvergiftung. Vier Wohnungen sind aufgrund von Qualm und Ruß unbewohnbar geworden. Die Polizei ermittelt den Brandursprung. Weiterlesen ⮕

Mietpreise in Löhne steigen um sieben ProzentDie Stadt Löhne verzeichnet eine Steigerung von sieben Prozent bei den Mietpreisen. Der neue Mietspiegel zeigt Quadratmeterpreise von bis zu 11,24 Euro. Der Mietspiegel dient als Orientierung für Mieter und Vermieter. Weiterlesen ⮕

Einbürgerungstest in Deutschland: Wenig Fragen zur ShoahBeim Einbürgerungstest in Deutschland werden nur wenige Fragen zur Shoah gestellt. Die Forschung zeigt, dass antisemitische Haltungen bei Neuankömmlingen ausgeprägter sind als bei Einheimischen. Weiterlesen ⮕