Feuerpause im Nahen Osten: Weißes Haus dementiert Zeitungsbericht

Die US-Regierung hat am frühen Morgen einen Bericht der 'Washington Post' dementiert, wonach sich Israel und die Hamas unter ihrer Vermittlung auf einen Feuerpause im Nahost-Krieg verständigt hätten. Man bemühe sich weiter um eine Einigung zwischen beiden Seiten, teilte ein Sprecher des Weißen Hauses mit.

Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrienne Watson, schrieb auf der Plattform X: 'Die 'Washington Post' hatte zuvor online unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, die Vereinbarung beinhalte eine fünftägige Feuerpause und die Befreiung Dutzender von der Hamas verschleppter Frauen und Kinder. Nach dem Dementi hieß es in einer aktualisierten Version des Berichts nur noch, man stehe kurz vor einer Einigung.





