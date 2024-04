Feuer in Istanbuler Nachtclub: Mindestens 25 Tote

Bei einem Feuer in einem Nachtclub sind in Istanbul mindestens 25 Menschen den Flammen zum Opfer gefallen. Acht weitere Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen schwer, berichtete Anadolu, die staatliche Nachrichtenagentur der Türkei, am Dienstag unter Berufung auf das Istanbuler Gouverneursamt. Das Feuer sei in den unteren Geschossen eines 16-stöckigen Gebäudes ausgebrochen, die als Nachtclub genutzt würden.

Der Brand sei ersten Erkenntnissen zufolge bei Reparaturarbeiten ausgebrochen und mittlerweile gelöscht. Der genaue Grund sowie die Identität der Opfer waren zunächst unklar. Die dem Staatschef Erdogan nahestehende englischsprachige Nachrichtenseite „Daily Sabah“ geht von mindestens 25 Toten aus und beruft sich dabei auf Kreise der Istanbuler Stadtverwaltung, nachdem zunächst von elf Todesopfern die Rede war

