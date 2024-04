Feuer in Asylunterkunft in Forchtenberg

In einer Asylunterkunft in Forchtenberg ( Hohenlohekreis ) ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Keiner der vier Bewohner sei verletzt worden, sagte eine Polizei sprecherin. Die Feuer wehr löschte den Brand in dem Haus. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, die Ermittler vermuteten einen technischen Defekt. Der Schaden wird laut Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Die Bewohner mussten das Gebäude verlassen und wurden in einer anderen Unterkunft untergebracht, wie es weiter hieß. Eine ebenfalls im Haus lebende Frau wurde vorsorglich untersucht

Feuer Asylunterkunft Forchtenberg Hohenlohekreis

