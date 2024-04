Feuer an Mallorcas Luxus-Küste: Villen evakuiert

Die Flammen machten auch vor der Costa de los Pinos nicht Halt. Etliche Villen an Mallorca s Luxus-Küste mussten am Mittwochmittag evakuiert werden. Binnen kurzer Zeit entzündete sich ein Pinienwald an der Steilküste auf einer Fläche von über vier Hektar – gefährlich nah dem Ort, an dem die Reichen von Mallorca leben. Gegen 12 Uhr sind die Anwohner, darunter auch Deutsche, aus ihren Villen geholt worden.

Nach Angaben der Behörden brach das Feuer bei Rodungs- und Reinigungsarbeiten im Sturzbach Torrent dels Morts aus. Das zuständige Unternehmen hatte die Genehmigung, dort Pflanzenreste zu verbrennen. Doch das angrenzende Gehölz war wohl so trocken, dass das Wind auf der Urlaubsinsel heizte die Situation zusätzlich an und erschwert die Löscharbeiten. Nach Angaben der Einsatzkräfte soll sich die Situation aktuell leicht stabilisiert haben. Aber der Einsatz von Löschhubschraubern im unwegsamen Gelände dauert weiter an

