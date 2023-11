Festnahme nach Bankrott von Agrarkonzern und Wohnmobilfirma

Die Pleite von Europas größtem Agrarkonzern überstand Siegfried Hofreiter ohne Schaden. Doch nach dem Bankrott und verschwundenen Millionen von Kunden einer Wohnmobilfirma wurde er nun festgenommen. Der Vorwurf: Insolvenzverschleppung und Betrug. Vor sieben Jahren führte Siegfried Hofreiter Europas größten börsennotierten Agrarkonzern KTG Agrar in die Pleite, legte damit eine der größten Insolvenzen bei Mittelstandsanleihen hin und brachte rund 12.000 Anleger um fast 350 Millionen Euro.

Die Ermittlungen dazu juckten ihn nicht sonderlich, stattdessen baute er mit seiner Lebensgefährtin ein neues kleines Reich an Agrarfirmen auf – und sammelte mit einer Firma namens Flexicamper Anzahlungen für Wohnmobile in Millionenhöhe ein. Anfang Juni 2023 stellte die Hamburger Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung und des Bankrotts im Fall KTG Agrar gegen eine hohe Geldauflage ein – nur wenige Tage, nachdem die Wohnmobilfirma Flexicamper Insolvenz anmeldete





