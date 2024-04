Festnahme im Mordfall Oksana Romberg

Oksana Romberg wurde vor drei Jahren in Berlin-Charlottenburg umgebracht. Einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, handelt es sich um einen 53-jährigen Mann, der Romberg gekannt haben soll und nun als dringend tatverdächtig gilt. Ein Ermittlungsrichter hat nach einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft bereits Haftbefehl wegen Mordes aus Habgier erlassen.

Die Ermittler seien dem Verdächtigen durch DNA-Spuren auf die Schliche gekommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Charlottenburg gefunden worden. Eine Obduktion hatte damals ergeben, dass sie tödliche Verletzungen an Kopf und Oberkörper erlitt. Tatwerkzeug sollen womöglich Kieselsteine gewesen sein. Am Donnerstag, 01. April 2021 wurde die 50-jährige Oksana Romberg gegen 18 Uhr tot in ihrer Wohnung gefunden. Der Mord wurde laut Polizei am 31. März 2021 begangen

