Festnahme am Hamburger Flughafen wegen offener Geldstrafe

Am Samstag gegen 12:30 Uhr wurde ein 54-jähriger deutscher Staatsangehöriger zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle am Hamburg Airport vorstellig. Er wollte nach Istanbul fliegen und wurde von der Bundespolizei überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Ende März 2024 von der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck gesucht wurde.

Hinzu kamen kein voller Tagessatz als restliche Geldstrafe in Höhe von 47,50 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 176 Euro. Der Mann konnte die geforderte Gesamtsumme in Höhe von 5423,50 Euro zahlen und anschließend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden. Seinen Flug in die Türkei hat er jedoch verpasst.

– Flughafen München spielt bei Festnahme entscheidende Rolle

