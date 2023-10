Festgeld und Tagesgeld: Großer Finanztest-Vergleich – hier räumen Sparer ab

In Zeiten niedriger Zinsen war die Geldanlage für viele Verbraucher nicht einfach. Mittlerweile ziehen die Zinsen wieder etwas an, Verbraucher können auch mit Tagesgeldkonten wieder von besseren Konditionen profitieren.Wo gibt es für Sparer das beste Tages- und Festgeld? Finanztest hat sich im Oktober viele Angebote angeschaut. Die Auswertung erstaunt.

Aber welche Angebote sind vertrauenswürdig und nach welchen Kriterien hat Finanztest das Tages- und Festgeld überprüft? Wir haben uns die Ergebnisse der Finanztest-Auswertung angeschaut und sind überrascht – nicht der höchste Zinssatz ist entscheidend

Nach Jahren niedriger Zinsen lohnt sich der Blick zum Tages- und Festgeld wieder. Viele Banken bieten wieder mehr Zinsen und orientieren sich stark am Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB). Über vier Prozent beim Tagesgeld und bis zu fünf Prozent Zinsen beim sind möglich – doch oft haben die Banken mit den besten Zinsen ihren Sitz aber im Ausland.

Die besseren Zinsen bietet aktuell das Festgeld – über vier Prozent sind schon ab einem Jahr Laufzeit möglich. Die höchste Rendite im Test bietet die bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Bei einer Laufzeit von zwei bis fünf Jahren sind es noch mindestens vier Prozent. Fast identisch ist das Angebot von bei einer einjährigen Laufzeit. Auch hier sinkt der Zinssatz bei längerer Anlagezeit.

es gilt eine einjährige Laufzeit und eine Mindestanlagesumme von 1000 Euro. Wer sich sehr lange binden will, erhält ebenfalls bei der pbb direkt auf 10 Jahre Laufzeit sogar 4,25 Prozent. Wer die Besonderheit "USD-Festgeld" bestellt, kann auf 10 Jahre sogar 5 Prozent rausholen. Ebenfalls unter die deutsche Einlagensicherung fällt das Tagesgeld der BMW Bank. Hier gibt es für Neu- und Bestandskunden drei Prozent Zinsen.

