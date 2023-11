Ferrari zieht Bilanz der ersten WEC-Saison mit dem 499P

Bei Ferrari lässt man die erste WEC-Saison mit dem 499P Revue passieren, sieht für 2024 noch Luft nach oben und hofft vor allem auf Einlenken von ACO und FIA(Motorsport-Total.com) - Mit dem brandneuen 499P ist Ferrari nach jahrzehntelanger Pause in die Topklasse des internationalen Langstreckensports zurückgekehrt.

Während man bei den 24 Stunden von Le Mans im Juni einen triumphalen Sieg feierte, hatte man im Titelkampf über die gesamte Saison der Langstrecken-WM (WEC) letztlich keine ernsthafte Chance gegen Platzhirsch Toyota.Mit dem im dritten Jahr im Einsatz befindlichen GR010 Hybrid hat Toyota in der WEC-Saison 2023 alle Rennen mit Ausnahme von Le Mans gewonnen. Ferrari war, obwohl das Auto neu war, in der ersten Saisonhälfte konkurrenzfähiger als in der zweiten. Mit der eigenen Performance im Jahr 2023 ist man im Langstreckenprogramm von Ferrari zufrieden, mit der Balance of Performance (BoP), wie sie nach den 24h Le Mans angewandt wurde, allerdings nicht. Mit Blick auf die WEC-Saison 2024, die am

MST_ALLENEWS: Ferrari hat noch keine Entscheidung über mögliche Updates für 2024 getroffenNach der Debütsaison des 499P hat Ferrari 'noch keine Entscheidung' über mögliche Updates für 2024 getroffen - Klarheit gibt es offenbar nur bei der Fahrerfrage) überzeugen: Wenngleich Toyota den Italienern noch überlegen war, kämpfte Ferrari bis zum letzten Rennen in Bahrain um die Weltmeisterschaft und feiert beim Langstreckenklassiker in Le Mans den wichtigsten Sieg des Jahres. Ob und wie das Hypercar für 2024 weiterentwickelt wird, ist allerdings noch offen.'Es ist noch nicht entschieden', verrät Ferrari -Technikdirektor Ferdinando Cannizzo.'Es gibt immer einen Plan, das Auto zu verbessern.' Allerdings muss Ferrari dafür'verstehen, wie man dieses Upgrade durchführt und welches der beste Weg ist, denn wir möchten die Dinge auf die richtige Weise machen.' 'Unser oberstes Ziel ist es also, alle Zuverlässigkeitsrisiken oder -probleme zu beseitigen, denen wir begegnen könnten', sagt Cannizzo, auch wenn der Ferrari 499P in diesem Jahr nicht mit allzu vielen Problemen aufgefallen war.'Wir hatten das Auto bisher sehr gut im Griff

MEİNMMO: Destiny 2: PvP-Änderungen in der kommenden SaisonIn Bungies gestrigem Blog “This Week in Destiny” vom 9. November hat das Destiny-Team einige weitreichende PvP-Änderungen vorgestellt, die in der kommenden „Saison des Wunsches“ ab dem 28. November an den Start gehen. Bungie wird die Wiedereinführung eines neuen 3v3-Schnellspiel-Nodes vornehmen und eine neue 6v6-Schnellspiel-Nodes einführen, bestehend aus 6v6-Party und 6v6-Gnadenlos. Ebenso wird es eine Überarbeitung der verfügbaren Knoten im Schmelztiegel-Menü geben – darunter einer, der Kontrolle auf eine rotierende 6v6-Playlist verlagert, die gelegentlich auch neue Modi enthält. Wir fassen die wichtigsten Informationen zusammen, um euch zu zeigen, was ab dem 28. November im PvP von Destiny 2 passieren wird

RBB24: Berliner Eisläufer starten gut in die SaisonDie Berliner Eisläufer Annika Hocke und Robert Kunkel sind gut in die Saison gestartet. Seit sie in Bergamo trainieren, verbessern sie sich stetig. Einen Verbandswechsel schließen sie trotz schlechter Finanzierung vorerst aus.

MST_ALLENEWS: Marco Wittmann kritisiert sein Team nach schlechtester DTM-SaisonNach dem zweiten DTM-Jahr in Folge ohne Titelchance hat der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann die Nase voll. Er fordert gleiche Voraussetzungen wie die anderen Werksfahrer und kritisiert sein Project-1-Team. Trotz zwölf verschiedener Saisonsieger kam er nie auf das Podest und hatte die schlechteste DTM-Saison seiner Karriere. Wittmann ist froh, dass die Saison vorbei ist und gibt zu, dass das neue Team chancenlos war.

EUROSPORT_DE: FC Bayern München knackt UmsatzrekordDer FC Bayern München hat in der letzten Saison einen Umsatzrekord von 854,2 Millionen Euro erzielt und damit die bisherige Bestmarke übertroffen.

VOGUE_GERMANY: Transparente Strumpfhose: Das verrufene Kleidungsstück zeigt sich im Herbst/Winter 2023/24 modischer denn jeEin Essential für den Herbst 2023 ist die transparente Strumpfhose. Entdecken Sie hier, wie Sie das Trend-Piece diese Saison kombinieren.

