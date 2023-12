Ferrari-Teamchef Vasseur entspannt trotz ungewisser Zukunft der Fahrer

Auch wenn Ferrari die Zukunft beider Fahrer vor dem letzten Vertragsjahr geklärt haben wollte, macht sich Frederic Vasseur keine Sorgen - Gleiche Chance für beide-Teamchef Frederic Vasseur geht entspannt in die neue Formel-1-Saison 2024, auch wenn die Zukunft von beiden Fahrern über das kommende Jahr hinaus ungewiss ist. Charles Leclerc und Carlos Sainz sind nur noch 2024 an die Scuderia gebunden, dann läuft ihr Vertrag aus.

Eigentlich wollte Vasseur die Zukunft seiner beiden Fahrer zu diesem Zeitpunkt schon geklärt haben. Das hatte er nach seinem Amtsantritt vor einem Jahr gesagt."Wir sind etwas spät dran, was den ursprünglichen Zeitplan angeht", gibt er zu,"aber es ist überhaupt kein Problem." Denn noch liegen 13 gemeinsame Monate vor Ferrari und den beiden Fahrern."Das ist ziemlich komfortabel", betont Vasseur und verweist auf Mercedes, die die auslaufenden Verträge ihrer beiden Fahrer erst"Ich habe vor einem Jahr gesagt, dass ich versuchen werde, noch vor Ende des Jahres eine Entscheidung zu treffen", so Vasseur weite





MST_AlleNews » / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wie eine jahrhundertealte Technik im Häuserbau für unsere Zukunft neu erfunden wurdeMan muss das Rad nicht immer ganz neu erfinden. Manchmal reicht es, Altbewährtes neu zu kombinieren.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Optimismus für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen RundfunksDie Serie „Neues aus dem Fernsehrat“ beleuchtet seit dem Jahr 2016 die digitale Transformation öffentlich-rechtlicher Medien. Hier entlang zu allen Beiträgen der Gestern wurde mir die Ehre zuteil, bei der Verleihung der renommierten Otto-Brenner-Preise für kritischen Journalismus in Berlin die Festrede zu halten. Zu den ausgezeichneten Journalist:innen und ihrer Arbeit geht esWenn ich heute hier über Reform und Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks spreche, dann werde ich etwas in der laufenden Debatte Unerhörtes tun: Optimismus wagen. Ich werde die These vertreten, dass die besten Zeiten öffentlich-rechtlicher Medien noch vor uns liegen. Aber zunächst einmal zu Grundsätzlichem

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Gletscherschmelze im Himalaya: Ein Dorf kämpft für seine ZukunftTariq Jamil misst die Eisbewegung am Shisper-Gletscher und mobilisiert sein Dorf, um sich gegen die Auswirkungen der Gletscherschmelze zu schützen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Kooperative Berlin 2024 yılında ikiye ayrılacakDie Produktionsfirma Kooperative Berlin spaltet sich auf: Mit supa.stories entsteht ein neues Unternehmen, in dem man das gesamte journalistische Content-Geschäft bündelt. Dort setzt man sich zudem Standards für Formatentwicklung u.a.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

Der Kanzler braucht einen neuen PlanWer Lust hat, einen Newsletter aus der Hauptstadt zu lesen und nebenbei eine gute Truppe etwas persönlicher kennenzulernen - hier entlang. Würde uns freuen! nifberlin RosenkranzJan BeneBecker becke_lisa HollsteinM FlorianSchillat ahborchers

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Neue Regeln für Datenaustausch zwischen europäischen PolizeibehördenRat und Parlament der Europäischen Union haben sich gestern auf neue Regeln für den Datenaustausch zwischen europäischen Polizeibehörden geeinigt. Damit dürfen die Behörden in Zukunft Gesichtsbilder und Polizeiakten automatisiert austauschen. Biometrische Daten sollen über einen zentralen Knotenpunkt schneller weitergeleitet werden können. Außerdem wird Europol in das Regelwerk aufgenommen. Die Reform läuft unter dem Namen „Prüm II“.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »