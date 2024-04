Ferrari-Star Fernando Alonso spricht über seine Karriere und vermisst Michael Schumacher

Ferrari-Star Fernando Alonso spricht darüber, wie seine Karriere im Grand-Prix-Sport nur so verfliegt und wann er zum letzten Mal Michael Schumacher vermisst hat.

Wenn das Schicksal nur ein bisschen weniger launisch wäre, so könnte Ferrari-Star Fernando Alonso nicht zwei, sondern fünf WM-Titel vorweisen: Neben seinen Triumphen mit Renault 2005 und 2006 hätte er 2007 mit McLaren Champion werden müssen (wo er sich so lange mit Neuling Lewis Hamilton beharkte, bis Kimi Räikkönen mit Ferrari lachender Dritter war), und 2010 sowie 2012 hätte das Titelrennen leicht gegen Sebastian Vettel laufen können. So aber steht Alonso bei zwei WM-Pokalen, und inzwischen ist er bald 33 Jahre alt. «Die Jahre verfliegen unheimlich schnell», sagt der Asturier gegenüber den Kollegen der «L’Équipe». «Ich habe den Eindruck, ich war eben erst in Monaco. Wo sind die letzten 365 Tage hingekommen? Ich finde diesen Gedanken etwas beunruhigen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



SpeedweekMag / 🏆 91. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ferrari-Star Fernando Alonso skeptisch vor dem Rennen in UngarnFerrari-Star Fernando Alonso äußert sich skeptisch über die Chancen seines Teams beim Rennen in Ungarn. Er erwartet starke Konkurrenz von Red Bull Racing und Williams.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Marc Surer: Fernando Alonso soll bei Ferrari bleibenMarc Surer, Schweizer Formel-1-Experte in Diensten der deutschen Sky, spricht über die heissesten Grand-Prix-Themen vor dem Rennklassiker auf dem tollen Rundkurs von Suzuka.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

2016: Fernando Alonso/Ferrari, Jenson Button/McLarenAllen Gerüchten zum Trotz: Die beiden Formel-1-Champions aus Spanien und Grossbritannien bleiben den erfolgreichsten zwei GP-Rennställen bis 2016 treu.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Fernando Alonso: «Rang 3 ist wichtig für Ferrari»Erster Podestplatz für Ferrari-Star Fernando Alonso seit dem Singapur-GP Ende September: «Dieser dritte Platz ist nicht nur wegen der Marken-WM wichtig.»

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Fernando Alonso (McLaren): «Haas ist Ferrari-Replika»​Der Spanier Fernando Alonso hatte von McLaren gefordert: «Wir müssen von Anfang an in den Top-Ten fahren.» Das Etappenziel ist geschafft: Der Asturier wurde in Melbourne zwei Mal Achter.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »

Ferrari nimmt Schuld an Alonso-Nuller auf sichFerrari-Teamchef Stefano Domenicali nimmt den Ausfall von Fernando Alonso beim Grand Prix von Malaysia gelassen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »