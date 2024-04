Ferrari-Star Fernando Alonso skeptisch vor dem Rennen in Ungarn

Ferrari-Star Fernando Alonso muss nicht einmal tiefstapeln: «Wir fahren hier das gleiche Auto wie auf dem Hockenheimring – wieso also sollte es in Ungarn besser laufen?»Zuversicht schaut anders aus als Fernando Alonso. Der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 ist es längst leid, verbal einen lahmenden Gaul zu einem stolzen Rennpferd aufzuhübschen.

Statt dessen sagt der Ferrari-Fahrer: «Wir fahren hier das gleiche Auto wie auf dem Hockenheimring – wieso also sollte es in Ungarn besser laufen?» «Das Pistenlayout hier wird nicht besonders gut für uns sein: hier ist Traktion gefragt, und da schauen wir nicht so gut aus. Auf der anderen Seite: es ist in diesem Jahr auf Pisten gut gelaufen, wo ich wenig erwartet hatte, und es lief auf Rennstrecken weniger gut, wo wir uns etwas ausgerechnet hatten. Generell erwarte ich von Red Bull Racing und Williams hier einiges. RBR hat ein gutes Auto in den Kurven, der Williams hat gute Traktio

