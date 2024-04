Fernsehturm in Hannover: Suche nach Sanierungskonzept verlängert

Der bekannte Fernsehturm in Hannover,"Telemoritz", ist marode und soll abgerissen werden - sofern sich kein Sanierungskonzept auftut. Für die Suche nach einem Konzept gibt es nun mehr Zeit. Hannover (dpa/lni) - Für die Suche nach einem Sanierungskonzept des Fernsehturms "Telemoritz" in Hannover steht mehr Zeit zur Verfügung als bisher geplant.

Die Stadt Hannover und der derzeitige Besitzer des Turms, Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), haben sich auf einen neuen Zeitplan verständigt, wie ein VWN-Sprecher am Mittwochabend mitteilte. Es solle nun im Oktober final über die Zukunft des Turms entschieden werden. VWN komme dem "Wunsch der Stadt Hannover gerne nach und verlängern die Frist für das Einreichen und Prüfen von Nachnutzungskonzepten", sagte Vorstandsmitglied Josef Baumert. Die Stadt hoffe "doch noch Wege zum Erhalt und zur Nutzung dieses stadtbildprägenden Bauwerks zu finden", sagte Stadtbaurat Thomas Vielhaber. Bereits zeitnah würden hingegen die Volkswagen-Logos abgebau

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ntvde / 🏆 3. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Betreiber kinder- und jugendpornografischer Plattform festgenommenHannover (ots) Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hannover und des Landeskriminalamt Hannover Ermittlungserfolg der Staatsanwa

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Maroder «Telemoritz»: Mehr Zeit für Überlegung zu SanierungDer bekannte Fernsehturm in Hannover, „Telemoritz“, ist marode und soll abgerissen werden - sofern sich kein Sanierungskonzept auftut. Für die Suche nach ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Hannover Rück-Analyse: UBS AG verleiht Hannover Rück-Aktie Sell in jüngster AnalyseUBS AG hat die Hannover Rück-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Hannover Rück-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Hannover Rück-Aktie mit Overweight einJP Morgan Chase & Co. hat eine ausführliche Analyse der Hannover Rück-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Suche wird fortgesetzt: Zunächst kein Erfolg bei Suche nach KleinflugzeugInnsbruck - Die Polizei in Österreich hat am Sonntag weiter zunächst vergeblich nach einem verschwundenen Kleinflugzeug gesucht. Der Radius wurde am

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Caroline von Hannover: Ihr letzter Auftritt mit Prinz Ernst August von Hannover1999 gaben sich Ernst August und Caroline von Hannover das Jawort, 2009 absolvierten sie ihren letzten gemeinsamen Auftritt. Seit 15 Jahren wurden sie nic...

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »