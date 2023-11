Fernando Alonso über Hamilton im Ferrari: Ganz privat

Der Italiener Flavio Briatore, früher Teamchef von Benetton und Renault, sagte der Nachrichtenagentur Akronos: «Ich höre, dass Hamilton 2021 in einem Ferrari sitzen könnte. Wir reden hier ohne jeden Zweifel von einem fabelhaften Piloten. Als Ferrari würde ich da hübsch abwarten, denn meiner Meinung nach haben sie schon fast einen Hamilton, und der heisst Charles Leclerc.

Auf die Frage, was er von den angeblichen Treffen von Lewis Hamilton mit Ferrari-Präsident John Elkann halte, grinste Sebastian Vettel in Abu Dhabi: «Aber Lewis Hamilton ist doch schon lange Ferrari-Fahrer, also ändert sich gar nichts.» Natürlich spielte der Deutsche darauf an, dass Hamilton einige Ferrari in seiner Garage stehen hat.

Der 32fache GP-Sieger Fernando Alonso (38) hat das WM-Finale auf dem Yas Marina Circuit besucht, er ist 2007 an der Seite von Hamilton bei McLaren gefahren und kennt den Briten aus jahrelangen Duellen. Gegenüber dem Channel 4 meint der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 zur Frage, ob er sich Hamilton ab 2021 als Ferrari-Pilot vorstellen könne: «Das ist eine ganz private Entscheidung.

Der Vertrag von Hamilton bei Mercedes läuft bis Ende 2020. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat in Arabien klargemacht: «Ich habe kein Problem damit, wenn Hamilton mit Ferrari redet. Wir leben in einer freien Welt, und jeder muss in seiner Karriere Entscheidungen treffen, die er für die richtigen hält. Das gilt auch für Rennfahrer. Ein echter Racer versucht immer, ins beste Auto zu kommen, und das beste Auto zieht die besten Piloten an. So geht das eben in dieser Branche.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Fernando Alonso zu Lewis Hamilton: Das war zu leicht​Die beiden Formel-1-Superstars Lewis Hamilton und Fernando Alonso zeigten in Mexiko ein Duell, das die Fans von den Sitzen riss. Danach grinste der Spanier: «Lewis hatte es in diesem Jahr zu leicht.»

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Fernando Alonso: Gifteln gegen Ferrari, Ziel Le Mans​Irgendwie scheint der Stachel Ferrari bei Fernando Alonso doch tief zu sitzen. Denn zum wiederholten Male spottet der Spanier: «Ich erkenne dort keine Fortschritte.»

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Fernando Alonso: Nach Rad-Unfall im KrankenhausFormel-1-Rückkehrer Fernando Alonso wurde beim Radfahren in der Schweiz in einen Unfall verwickelt, wie das Team Alpine F1 mitteilt. Der Asturier ist bei Bewusstsein und wohlauf, heisst es in der Mitteilung.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Fernando Alonso: Sein grosser Traum für 2021​Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso (39) geht 2021 für Alpine an den Start, vormals Renault. Bei der Rückkehr als Vollzeit-GP-Pilot hat der Asturier einen grossen Traum.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Fernando Alonso: Heisser Flirt mit Renault & Mercedes​Das Management von Fernando Alonso (35) gibt in Baku alles: Hier ein Schwatz mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dort eine Gespräch mit Renault-Sonderberater Alain Prost. Der Druck auf McLaren nimmt zu.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Alonso: Diener vor FerrariFernando Alonso spielt auch in der Niederlage die Musik, die man von ihm hören will. Er habe so vieles gelernt bei Ferrari und eine neue Welt betreten.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕