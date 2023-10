Fernando Alonso: Perez-Wrackteile Grund für schlechte Performance

Bei Aston Martin ging am Wochenende in Mexiko nicht viel, noch schlimmer wurde es allerdings, als Fernando Alonso ein Trümmerteil von Sergio Perez abbekam, so ist der Trend eindeutig: Aston Martin scheint wieder dort angekommen zu sein, wo man die vergangene Saison beendet hat - nur dass man diesmal mehr Punkte im Vorfeld gesammelt hat.Mit den Top 10 hatten Alonso und Lance Stroll in Mexiko-Stadt aber nichts zu tun. Stroll schied als 18.

Alonso war zu diesem Zeitpunkt bereits seit 20 Runden aus dem Rennen - auch er stellte den Aston Martin in der Garage ab. Bis dahin erlebte das Team einen frustrierenden Nachmittag, den man zumeist am Ende des Feldes verbracht hatte.

"Ich denke, wir waren beide einfach langsam an diesem Wochenende", hadert Alonso nach dem zweiten Ausfall in Folge."Wir werden ein paar Informationen aus Lances Auto ziehen können, aber bei mir wird es leider nicht viele Daten geben, weil wir den Schaden unter dem Auto hatten." headtopics.com

Und auch wenn bei Aston Martin aktuell nicht mehr viel geht, versucht Alonso das Positive zu sehen:"Es ist hart, aber es ist keine Beerdigung", sagt er."Wir arbeiten so hart wir können. Es ist nicht so, dass wir mit dieser Situation zufrieden sind.""Manchmal lernt man aus schwierigen Zeigen mehr als aus Feiern.

Das bedeutet zum Beispiel auch, dass er den kommenden Sprint in Brasilien eventuell nicht wie einen Sprint angehen wird. Denn weil es nur ein Training gibt und man dann sein Set-up festlegen muss, sind die Möglichkeiten eigentlich eingeschränkt. headtopics.com

Doch er sagt:"Um ehrlich zu sein, wir kämpfen um gar nichts", winkt er ab."Wir werden lernen, und selbst wenn wir wieder aus der Boxengasse starten müssen, ist das nützlicher, als wenn wir einfach das Wochenende bestreiten."bei 20 Punkten Rückstand auf McLaren und 135 Punkten Vorsprung auf Alpine nichts mehr geht."Wir sind fest in unserer Position", hält er Punkte für nicht mehr so entscheidend.

