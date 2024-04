Fernando Alonso könnte zu McLaren wechseln

Fernando Alonsos Manager bezeichnet Gerüchte, dass der Spanier Ferrari vorzeitig verlassen und zu McLaren wechseln könnte, als reine Erfindung. Fernando Alonso hat mit Ferrari einen Vertrag, der bis Ende 2016 läuft. Trotzdem wollen aber Gerüchte nicht verstummen, dass der Spanier bereits 2015 zu McLaren gehen könnte.

Teamchef Martin Whitmarsh macht kein Geheimnis daraus, dass er den 32-Jährigen gerne wieder an Bord hätte und eine Reise des Briten nach Spanien lässt die Gerüchteküche neu aufbrodeln. Spätestens 2015, wenn Honda als Motorenpartner von McLaren in die Formel 1 zurückkehrt, soll Alonso wieder in Woking sein. Whiitmarsh ließ diese Woche sogar die Verleihung der Autosport Awards sausen und machte sich auf den Weg nach Madrid, wo Fernando Alonso im Centro de Exposiciones Arte Canal eine Ausstellung eröffnete, in der mehr als 270 persönliche Utensilien aus seiner Rennfahrer-Karriere zu bewundern sind, die sein Vater gesammelt ha

