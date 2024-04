Fernando Alonso beendet den Japan-GP als Sechster

Fernando Alonso schaffte es im Japan-GP als Sechster ins Ziel. Der zweifache Weltmeister war zufrieden mit dem Ergebnis und lobte sein Aston Martin Team für die starke Leistung bei den Boxenstopps . Bereits nach dem Qualifying auf dem Suzuka Circuit war Fernando Alonso gut gelaunt. Denn der Formel-1 -Routinier ging bei der Zeitenjagd einige Risiken ein und wurde dafür mit dem fünften Startplatz belohnt.

Obwohl er die Position nicht halten konnte und als Sechster ins Ziel kam, fiel auch die Rennbilanz des stolzen Asturiers gut aus. «Das war ein grossartiges Wochenende für mich, erst habe ich den fünften Platz im Abschlusstraining erobert, dann den sechsten Platz im GP geholt. Das war eines meiner besten Rennen seit geraumer Zeit», fasste der 32-fache GP-Sieger zufrieden zusammen. Alonso ist sich sicher: «Wir haben heute wohl etwas besser abgeschnitten, als es unsere wahre Stärke vermuten ließ

