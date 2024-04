Felssturz auf der Alpen-Adria-Autobahn in Italien

Mitten im Ferienverkehr ist an der Alpen-Adria-Autobahn im Nordosten Italiens ein Felssturz auf die Fahrbahn gekracht. Drei Autos wurden getroffen. Amaro – Die italienische Autobahn A23, genannt „Autostrada Alpe-Adria“ (italienisch für: Alpen-Adria-Autobahn ), ist neben der Brennerroute die wichtigste Verbindung für Autofahrer von Deutschland undUrlaub machen, ist die A23 die schnellste Verbindung ans Mittelmeer. Zu Ferienzeiten wie jetzt zu Ostern ist die Autostrada Alpe-Adria dicht befahren.

Die Autobahn führt durch das enge Kanaltal Richtung Süden, in dem der Gebirgsfluss Fella fließt. Links und rechts erheben sich steile Felswände. Ausgerechnet an einem Abreisetag ereignete sich auf dieser Ferienroute ein Felssturz, der die Fahrbahnen tra

Felssturz Alpen-Adria-Autobahn Italien Ferienverkehr

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wichtige Adria-Magistrale seit Felssturz gesperrt: Bürger kämpfen für Reparatur des PlöckenpassesEine Serie von Unwetterereignissen traf die italienischen Alpen: Starker Regen verursachte Überschwemmungen und löste Felsen, die auf Hauptstraßen in Südtirol stürzten. Ein riesiger Felsbrocken fiel im Südtiroler Passeiertal und blockierte eine wichtige Durchgangsstraße.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Wichtige Adria-Magistrale seit Felssturz gesperrt: Bürger kämpfen für Reparatur des PlöckenpassesEine Serie von Unwetterereignissen traf die italienischen Alpen: Starker Regen verursachte Überschwemmungen und löste Felsen, die auf Hauptstraßen in Südtirol stürzten. Ein riesiger Felsbrocken fiel im Südtiroler Passeiertal und blockierte eine wichtige Durchgangsstraße.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Felssturz-Chaos in den Alpen: Experte warnt vor Folgen für ganz EuropaEine Serie von Unwetterereignissen traf die italienischen Alpen: Starker Regen verursachte Überschwemmungen und löste Felsen, die auf Hauptstraßen in Südtirol stürzten. Ein riesiger Felsbrocken fiel im Südtiroler Passeiertal und blockierte eine wichtige Durchgangsstraße.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Wichtige Adria-Magistrale seit Felssturz gesperrt: Bürger kämpfen für Reparatur des PlöckenpassesEine Serie von Unwetterereignissen traf die italienischen Alpen: Starker Regen verursachte Überschwemmungen und löste Felsen, die auf Hauptstraßen in Südtirol stürzten. Ein riesiger Felsbrocken fiel im Südtiroler Passeiertal und blockierte eine wichtige Durchgangsstraße.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Felssturz in Italien: Felsbrocken trifft Autobahn, Erdrutsche und „extreme Lawinen“Deutschland könnte in diesem Jahr ein besonders heißer Sommer bevorstehen. Aktuelle Prognosen stellen zwar keine durchgängigen Rekordwerte in Aussicht, es könnten aber extreme Hitzewellen zwischen Juni und August über Europa hinweg rollen. Der Jetstream aus dem Nordatlantik könnte den Effekt zusätzlich verstärken, wie eine Studie zeigt.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Felssturz in Italien: Felsbrocken trifft Autobahn, Erdrutsche und „extreme Lawinen“In Italien herrschen extreme Wetterbedingungen. Im Süden scheint die Sonne, während im Norden Unwetter für Gefahr sorgen. Am Ostermontag führten Straßensperrungen und Feuerwehreinsätze zu Chaos. Ein Erdrutsch blockierte die Autobahn A23 in Udine, ohne Verletzte zu hinterlassen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich auf der Staatsstraße 350.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »