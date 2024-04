Felix Neureuther beeindruckt von seiner Frau im norwegischen Schnee

Felix Neureuther ist mit seiner Familie im norwegischen Schnee unterwegs. Während einer Tour ist der ehemalige deutsche Skirennläufer von seiner Frau beeindruckt. Auf dem Weg durch die schneeweiße Natur bringt ihn seine Frau Miriam Neureuther zum Staunen. In einer Story auf seinem Instagram-Profil ist zu sehen, wie Miriam Neureuther gleich zwei Kinder auf Langlauf -Skiern hinter sich herzieht. Eines davon sitzt in einem Ski-Kinderwagen.

Das andere hält sich selbst auf Skiern stehend an dem Anhänger fest und genießt so den Luxus, von seiner Mutter über das kalte Weiß befördert zu werden. Felix Neureuther staunt nicht schlecht und adressiert in seiner Story total begeistert: „When your wife is a Maschine.“ In deutscher Sprache: „Wenn deine Frau eine Maschine ist

