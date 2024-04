Felipe Massa soll Williams zum Erfolg führen

Die brasilianischen Rennidole Emerson Fittipaldi und Gil de Ferran sind davon überzeugt: Ex-Ferrari-Pilot Felipe Massa kann Williams auf die Strasse des Erfolg s zurück führen.Für einige ist es eine Art Formel-1 -Rente, für andere eine Möglichkeit, sich ganz neu zu positionieren: Der Wechsel von Felipe Massa weg von Ferrari hin zum britischen Traditionsrennstall Williams hat besonders in Brasilien viele berührt.

Der zweifache Formel-1-Champion Emerson Fittipaldi sagt: «Ich weiss, dass sich Felipe in der kommenden Saison bei Williams hervorragend schlagen wird. Denn hier kommen zwei Seiten mit reicher Erfahrung zusammen. Felipe bringt von Ferrari ein erstklassiges Rüstzeug mit, Williams wiederum verfügt über einen reichen Wissensschatz und alle notwendigen Ressourcen, um wieder Erfolg zu haben.

Der frühere CART-Champion Gil de Ferran ergänzt: «Jedes Team wäre froh um das Wissen, das ein langjähriger Ferrari-Fahrer mitbringt. Das ist doch eine Fotokopie der Situation als Rubens Barrichello Ferrari verliess. Er war so begehrt, weil man einen solchen Erfahrungsreichtum eben nicht kaufen kann. Rubens war für Honda und BrawnGP enorm viel wert, ebenso später für Williams, und das Gleiche gilt nun für Massa.»Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr.

Felipe Massa Williams Erfolg Formel-1 Rennstall

