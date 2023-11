Felipe Drugovich bleibt 2024 Reservist bei Aston

Felipe Drugovich wird 2024 ein weiteres Jahr als Reservist bei Aston verbringen. Er wird sich mit Simulationsläufen und einem privaten Testprogramm mit einem zwei Jahre alten Auto beschäftigen. Damit ist er besser dran als einige Reservisten, die nur bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen das aktuelle Auto zur Verfügung steht, auf die Strecke gehen können.

FN_NACHRİCHTEN: Optimismus pur für S&P 500: Aktienboom in 2024 erwartet: Nvidia und Meta versprechen explosive Gewinne!© Foto: © 2023 NVIDIA CorporationAnalysten erwarten ein starkes Gewinnwachstum im S&P 500, angeführt von diesen Aktien aus dem Technologie- und Kommunikationssektor.Für das dritte Quartal 2023 verzeichnete

FN_NACHRİCHTEN: Faktencheck23-Gipfel in Berlin: Höhepunkt des dpa-Schulungsprogramms gegen Desinformation - dpa und Google planen Fortsetzung 2024Berlin (ots) - Desinformation, Falschbehauptungen, Deepfakes: Die Liste der Herausforderungen für Faktencheckerinnen und Faktenchecker ist lang. Nur wer die eigenen Techniken und Fertigkeiten permanent

FOLLOW_THE_G: Teuer-Schock für E-Autos: Großer Fehler rächt sich 2024Der E-Auto-Kauf ist eine teure Angelegenheit. Daran wird sich wohl so bald auch nichts ändern. Potenzielle Kunden könnten schon bald sogar noch tiefer in die Tasche greifen müssen. Ab 2024 steht eine Steueränderung an, die Elektroautos mehrere Tausend Euro teurer machen kann. Umweltminister Robert Habeck geht deshalb jetzt Klinken putzen.

FN_NACHRİCHTEN: Online Gaming, Casino, Sportwetten - WSM sorgt mit Spiel und Humor für Wachstumsprognose 2024Die Welt der Online-Casinos erlebt derzeit eine bemerkenswerte Veränderung, getrieben durch den aufstrebenden Markt der Krypto-Casinos. Diese spezialisierten Plattformen, die Kryptowährungen wie Bitcoin

EXPRESS24: EM 2024: Ticket-Warten hält an – Uefa lässt Fans zappelnViele Fans haben sich für Eintrittskarten für die EM 2024 beworben. Auf Nachricht warteten sie bislang vergeblich.

HEİSE_DE: Apple verschiebt möglicherweise die Veröffentlichung neuer iPads auf das Frühjahr 2024Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Apple möglicherweise die Veröffentlichung neuer Varianten von iPad mini, iPad Air und Standard-iPad auf das Frühjahr 2024 verschieben wird. Es wird auch spekuliert, dass neue iPad-Pro-Modelle hinzukommen könnten. Der Apple-Autor Mark Gurman geht davon aus, dass das veraltete Apple Pencil 1 mit Lightning-Anschluss ebenfalls eingestellt wird.

