Fehler bei 'Let's Dance': Was ist passiert?

Es war eine harte Zeit. Zwei Wochen lang mussten es die ' Let's Dance '-Fans ohne eine neue Ausgabe der Erfolgs- Show aushalten. Der Karfreitag letzte Woche war schuld, denn an dem christlichen Feiertag gilt traditionell ein Tanzverbot – schlecht für eine Show , in der es nun mal einzig und allein ums Tanzen geht. Immerhin konnten die Stars so ausgeruht in Ausgabe fünf der aktuellen Staffel gehen.

Denn direkt während der ersten Minuten schlich sich ein Fehler in die Show, der für das Publikum nicht zu übersehen beziehungsweise zu überhören war. Das ist passiert. Der Ablauf ist immer gleich: Zu Beginn einer 'Let's Dance'-Ausgabe tanzen sich die verbliebenen Paare in einer gemeinsamen Show-Einlage warm. Währenddessen stellt ein Sprecher die Tanz-Paare einzeln der Reihe nach vor. Die Paare haben den Fernsehbildschirm kurz für sich allein, eine Texttafel blendet ihre Namen und die Nummern ein, unter denen Fans später für sie abstimmen können

Let's Dance Fehler Show Tanzverbot Ausgabe Staffel

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



watson_de / 🏆 105. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Let's Dance 2024: DAS macht Daniel Hartwich, wenn bei „Let’s Dance“ getanzt wirdWas macht Daniel Hartwich, wenn getanzt wird? Diese Fragen stellen sich wohl viele „Let’s Dance“-Fans. Jetzt gibt es eine Antwort darauf.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Detlef Soost fällt nach 'Let's Dance'-Probe hartes Urteil: 'Ich habe viele Fehler gemacht'Am Freitagabend muss sich Detelf D! Soost gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova erneut bei 'Let's Dance' unter Beweis stellen. Doch die Pro...

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

'Let's Dance'-Star Tony Bauer: 'Ich darf keinen Fehler machen'Tony Bauer tanzt derzeit über das Parkett von 'Let's Dance' und begeistert die Fans vor allem mit seinen Moves. Jedoch begleitet ihn bei der Show auch ein...

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Let's Dance 2024: Ein Fehler kann für Tony Bauer lebensgefährlich seinTony Bauer ist einer der neuen Promi-Tänzer der 17. Staffel von Let's Dance. Und das, obwohl die Teilnahme für den Comedian ein gesundheitliches Risiko ist.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Let's Dance 2024: Ein Fehler kann für Tony Bauer lebensgefährlich seinTony Bauer ist einer der neuen Promi-Tänzer der 17. Staffel von Let's Dance. Und das, obwohl die Teilnahme für den Comedian ein gesundheitliches Risiko ist.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

'Let's Dance' 2024: RTL-Sprecher unterläuft dicker Fehler während Live-ShowBei 'Let's Dance' kam es direkt während der ersten Minuten zu einem Fehler bei der Ansage der Namen.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »