Fehler bei „Let’s Dance“: Sprecher patzt schon zu Beginn der Livesendung

Eine Livesendung kann nicht immer ganz nach Plan laufen – doch bei „Let’s Dance“ kam es am Freitagabend schon in den ersten Szenen zu einem unangenehmen Fehler . Köln – Am Freitag dreht sich bei RTL aktuell alles um „Let’s Dance“. Damit die Stars auf dem Parkett glänzen können, trainieren sie von Woche zu Woche hart mit ihren jeweiligen Profitänzern. Auch Produktion und Sender treffen für die Livesendung einige Vorkehrungen und bereiten sich vor – doch in der Ausgabe am 5.

April 2024 hat all das nichts gebracht: Schon kurz nach dem Start patzte der Sprecher.Renata Lusin (36) aber, warum sie ihrem Mann Valentin (37) den „Let’s Dance“-Sieg nicht gegönnt hatte. In der Woche darauf sollte in dem RTL-Format aber wieder alles nach Plan laufen. Doch der gewohnte Einmarsch der Promi-Tänzer ging dieses Mal schief. Schuld waren aber nicht die Stars, sondern der Sprecher aus dem Of

Let's Dance Fehler Livesendung Sprecher Promi-Tänzer

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Let's Dance' 2024: RTL-Sprecher unterläuft dicker Fehler während Live-ShowBei 'Let's Dance' kam es direkt während der ersten Minuten zu einem Fehler bei der Ansage der Namen.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Neue CPU erkannt – Fehler (KEIN fTPM/PSP etc. Fehler)Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Renata Lusin: Lets-Dance-Comeback schon im Oktober?Erst vor wenigen Tagen erblickte die Tochter von Renata und Valentin Lusin das Licht der Welt. Wie es in Zukunft für die frischgebackene Mutter weiter gehen soll, verriet die Tänzerin in einem Interview.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Renata Lusin plant schon ihre Rückkehr zu Lets DanceErst vor wenigen Tagen erblickte die Tochter von Renata und Valentin Lusin das Licht der Welt. Wie es in Zukunft für die frischgebackene Mutter weiter gehen soll, verriet die Tänzerin in einem Interview.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Lets Dance: RTL-Zwangspause für Jury – einer ist schon am StrandStrand statt TV-Studio! Seine Zwangspause verbringt ein „Let’s Dance“-Juror in der Sonne.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Lets Dance: So viel hat Renata Lusin schon abgenommenProfitänzerin Renata Lusin („Let's Dance“) hat nach der Geburt ihres ersten Kindes verraten, wodurch sie bereits nach kurzer Zeit mehrere Kilos abgenommen hat.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »