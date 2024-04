Fehler bei 'Let's Dance': Lulu Lewe und Massimo Sinató patzen bei Hebefigur

📆 06.04.2024 10:37:00

📰 watson_de ⏱ Reading Time:

22 sec. here

7 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 29%

Publisher: 51%

Let's Dance,Fehler,Lulu Lewe

Bei der fünften 'Let's Dance'-Ausgabe haben sich die Juror:innen erstmals großzügig gezeigt: Es wurden insgesamt so viele Punkte vergeben wie in keiner Folge der aktuellen Staffel zuvor. Das Niveau steigt offenbar, das harte Training der Stars und ihrer Profi-Partner:innen macht sich bemerkbar. Dennoch: Perfekt ist längst nicht alles und das ist auch gar nicht der Anspruch der Duos. Immer wieder schleichen sich Fehler und Ungenauigkeiten in die ambitionierten Tanz-Choreografien ein. Manchmal fallen sie nur den Juror:innen auf. Das lässt sich über einen groben Schnitzer des Paars Lulu Lewe und Massimo Sinató leider nicht sagen.Lulu Lewe und Massimo Sinató legten einen sogenannten Charleston zu'Crazy in Love' von Beyoncé aufs Parkett. Sie schlossen die Formation mit einer Hebefigur ab – nun, sie versuchten es zumindest. Massimo Sinató wollte die ausgestreckte Lulu Lewe mit beiden Armen über sich stemmen