Federica Brignone zweifelt an der Einstellung von Mikaela Shiffrin

Die Italienerin Federica Brignone zweifelt an der Einstellung der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin , nachdem diese in dieser Saison den Sieg im Gesamtweltcup verpasst hat. Brignone beendete die Saison auf dem zweiten Platz, während Shiffrin nur den dritten Rang erreichte.

Shiffrin war lange Zeit aufgrund einer Knieverletzung ausgefallen und konnte daher keine Rennen bestreiten.

Federica Brignone Mikaela Shiffrin Gesamtweltcup Ski Zweifel

