Die Präsidentin der Fed eral Reserve Bank von Cleveland, Loretta Logan, hat vor einer zu frühen Zinssenkung in den USA gewarnt. Neben den zuletzt hoch ausgefallen Inflation sraten verwies sie auf das trotz gestiegener Kreditkosten immer noch hohe Wirtschaft swachstum. Sie sei zunehmend besorgt, dass der Fortschritt bei der Inflation sbekämpfung ins Stocken geraten könnte, sagte sie auf einer Veranstaltung an der Duke University in Durham.

Es bestehe die Gefahr, dass die Inflation nicht rechtzeitig das Inflationsziel von zwei Prozent erreiche. "In Anbetracht dieser Risiken ist es meiner Meinung nach viel zu früh, um über eine Zinssenkung nachzudenken", sagte Logan. Sie wolle zunächst sehen, dass die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung nachlasse. Die Fed sollte darauf vorbereitet sein, angemessen zu reagieren, falls die Inflation nicht mehr weiter sinkt. Vor der Rede war der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht worden. Dieser hatte Erwartungen auf Zinssenkungen ebenfalls gedämpft. Die Beschäftigung war im März deutlich stärker als erwartet gestiegen

