Fed lässt Leitzins unverändert, deutet aber Zinssenkungen an

Die Fed ließ den Leitzins nach ihrer letzten Sitzung für 2023 unverändert, deutete aber für das kommende Jahr gleich drei Zinssenkungen an. In Europa richtet sich der Blick auf die EZB, wo viele Marktteilnehmer gespannt darauf warten, inwieweit sich die Währungshüter den Markterwartungen einer ähnlich dovishen Haltung wie die der Fed entgegenstellen werden.Die US-Notenbank hat ihren Leitzins auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten belassen.

Allerdings deuteten einige Fed-Vertreter an, dass die Kreditkosten bereits im nächsten Jahr wieder gesenkt werden könnten. Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank stimmte gestern einstimmig dafür, den Leitzins in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 % zu belassen, gleichwohl zeigt der „Dot Plot“, dass die Währungshüter für 2024 mit drei Zinssenkungen um jeweils einen Viertelpunkt rechnen. Im Vergleich zu früheren Schätzungen ist dies ein eher dovisher Ausblic





InvestingDE » / 🏆 77. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

US-Notenbank belässt Leitzins unverändert und deutet Zinssenkungen anDie US-Notenbank hat den Leitzins zum dritten Mal in Folge unverändert gelassen und Zinssenkungen im kommenden Jahr in Aussicht gestellt. Die Entscheider der Fed rechnen mit etwa drei Zinssenkungen im Jahr 2024.

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Fed stellt drei Zinssenkungen für 2024 in AussichtWie erwartet erhöht die US-Notenbank den Leitzins nicht weiter. Für das kommende Jahr werden nun drei Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. Der Markt reagiert euphorisch. Der Dow Jones Index markiert sogar auf ein neues Rekordhoch.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Die Schüsse, die die Welt veränderten: 60 Jahre nach dem Kennedy-MordAm 22. November 1963 fielen Schüsse, die die Welt veränderten. John F. Kennedy wurde bei einer Fahrt durch Dallas ermordet. Laut Historikern hat die heutige Spaltung der USA viel mit dem Kennedy-Mord zu tun.

Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »

Rezession in den USA wahrscheinlichEines der Hauptmerkmale der UBS-Prognose ist der sehr ausgeprägte Lockerungszyklus der Fed, der sich ab März 2024 entfalten dürfte. Die Analysten der Schweizer Großbank gehen davon aus, dass die Federal Reserve im nächsten Jahr die Zinssätze um 275 Basispunkte senken wird - das wäre fast viermal mehr als vom Markt erwartet. Die Rezession in den USA dürfte dann nach Einschätzung der Experten Mitte 2024 einsetzen, worauf die Federal Reserve mit umfangreichen Zinssenkungen reagieren werde.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

US-Anleger scheuen größere Risiken und Wall Street-Rally legt eine Pause einAm Ende einer ereignisreichen und erfolgreichen Woche scheuten die US-Anleger größere Risiken. Die Rally an der Wall Street legte damit eine Pause ein. Zuvor hatte der DAX seine Klettertour fortgesetzt. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison fehlten der Wall Street zum Wochenschluss die Impulse. Die großen Aktienindizes stagnierten nach einer mit zahlreichen Konjunkturdaten gespickten Woche. Kursverluste bei mehreren Einzelwerten und Zweifel an baldigen Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nach neuen Aussagen wichtiger Vertreter bremsten die Rally an der Wall Street aus. Am Ende schloss der Dow Jones, der Leitindex der Standardwerte, bei 34.947 Punkten minimal höher. Getragen von Zinshoffnungen nach den Inflationsdaten hat sich der Dow seit seinem Zwischentief Ende Oktober deutlich erholt, und die Gewinnbilanz für diese Woche beträgt zwei Prozent. Auch die anderen großen Indizes bewegten sich kaum. Der marktbreite S&P-500 hatte den ganzen Tag mit seinem Schlusskurs gerungen und ging am Ende bei 4514 Zählern um 0,1 Prozent leicht höher aus dem Handel

Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »

Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »