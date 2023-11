Fed hält Zinsen trotz nachlassender Inflation vorerst stabil

Die Notenbanker der Fed sprachen sich angesichts der nachlassenden Inflation dafür aus, die Zinsen noch "einige Zeit" auf einem restriktiven Niveau zu halten, hielten sich aber mit Andeutungen über eine baldige Zinssenkung zurück, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Protokoll der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank hervorgeht.

Es war das dritte Mal in Folge, dass sich die Zentralbank angesichts der sich abzeichnenden Abschwächung der Inflation für eine Zinspause entschied





Fed-Chef Goolsbee: Fed muss Risiken eines Überschießens der Zinsen überwachenTeilen: Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, sagte dem Wall Street Journal am Donnerstag, dass sie die Risiken eines Überschießens der Zinssätze überwachen müssen, so Reuters.

EZB bestätigt Zinsen sowie Guidance für Zinsen und PEPPDJ EZB bestätigt Zinsen sowie Guidance für Zinsen und PEPP Von Hans Bentzien FRANKFURT/ATHEN (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat seine Zinsen wie erwartet bestätigt und

EZB hält Zinsen stabil trotz sinkender InflationDer Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat angesichts der sinkenden Inflation die Zinsen nicht weiter erhöht. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, dass an sinkende Zinsen derzeit nicht zu denken sei und eine weitere Abschwächung der Konjunktur wahrscheinlich sei.

Konjunktur: Nicht nur Inflation und höhere Zinsen belastenDie deutsche Wirtschaft steht im internationalen Vergleich derzeit mau da. Ist Deutschland wieder der „kranke Mann Europas“, wie das britische Magazin „The Economist“ unlängst titelte?

