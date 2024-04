Fed-Chef Powell dämpft Hoffnung auf baldige Zinssenkungen

WASHINGTON - Fed -Chef Jerome Powell hat angesichts der anhaltend hohen Inflation in den USA die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen gedämpft."Die jüngsten Daten haben uns eindeutig keine größere Zuversicht vermittelt", sagte Powell am Dienstag in Washington mit Blick auf die jüngsten Inflation sdaten. Sollte die Inflation srate dauerhaft höher bleiben, würde die Notenbank so lange wie nötig auf eine strenge Geldpolitik setzen, so Powell.

Im März waren die Inflationsdaten erneut höher als erwartet ausgefallen. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,5 Prozent. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Auch der US-Arbeitsmarkt hat sich sehr robust präsentiert, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die US-Notenbank die Leitzinsen später als bisher erwartet senken könnte.

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis RiedlWenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten.Hier klicken

Fed Jerome Powell Inflation Zinssenkungen Geldpolitik

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Fed-Chef Powell warnt vor vorschnellen ZinssenkungenFed-Chef Powell warnt vor vorschnellen Zinssenkungen

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

DAX steigt moderat - Fed-Chef Powell äußert sich zu LeitzinssenkungenDer DAX stieg moderat und erreichte fast den Mittwochsschluss. Fed-Chef Powell äußerte sich zu möglichen Leitzinssenkungen aufgrund der stärkeren Wirtschaftsaktivität.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Fed-Chef Powell will drei Zinssenkungen – US-Börsen zünden sofort den TurboDie US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird im laufenden Jahr wohl dreimal den Leitzins senken. Das dürfte die Wirtschaft beflügeln. Anleger kaufen deshalb Aktien und schieben die Wall Street auf neue Allzeithochs.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Vermisstenfall Émile: Chef-Ermittler hat Hoffnung, Jungen lebend zu findenDer Direktor der nationalen Gendarmerie in Frankreich hält es für „möglich“, dass Émile noch lebt.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Hoffnung auf Fed-Zinssenkung sinktHoffnung auf Fed-Zinssenkung sinkt

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Mögliche Leitzinssenkung im Blick: US-Notenbankchef Powell möchte zunächst weitere Konjunkturdaten abwartenDer Vorsitzende der US-Notenbank (Fed) Jerome Powell will vor einer möglichen Leitzinssenkung weitere Konjunkturdaten abwarten.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »