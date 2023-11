Fed belässt Zinsen unverändert, Short Eindeckungen bei PayPal und Airbnb mit Überraschung

Der Gewinn stieg um mehr als 260 %, doch die Aktien sackten nachbörslich ab.Den vollständigen Artikel lesen ...Die Top 3 Dividendenaktien 2024In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen!Hier klicken

FN_NACHRICHTEN: Short-Eindeckungen und Anschlusskäufe bei PinterestShort-Eindeckungsrallye nachbörslich bei Pinterest. Die Plattform überraschte positiv mit den Zahlen für das 3. Quartal, aber auch die neue Prognose zieht neue Käufer in die Aktie. Pinterest (US72352L1061)

FINANZENNET: US-Notenbank Fed tastet Leitzins nicht an - Erneute Erhöhungen weiterhin möglichDie US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen wie erwartet erneut nicht verändert.

: Entscheidung der FED zu den ZinsenDie FED wird morgen Abend eine Entscheidung zu den Zinsen treffen. Die meisten Marktteilnehmer erwarten keine Veränderung, während einige eine Zinssenkung prognostizieren. Die Arbeitslosigkeit in den USA ist weiterhin niedrig, das BIP ist gewachsen und die Inflation liegt über dem Zielwert der FED. Die McDonald's-Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend. Daytrader Jens Klatt gibt einen Überblick über die aktuelle Lage am Morgen.

FN_NACHRICHTEN: Zinsen auf 22-Jahre-Hoch: Anleger blicken heute nicht nur auf die Fed: DAX vor Momentum?© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth WenigMit einem Zinsschritt der US-Notenbank Federal Reserve rechnet heute praktisch niemand am Markt. Trotzdem könnte es zu einer Erleichterungsrallye

