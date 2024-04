FDP will EU-Verbot von Verbrenner-Motoren ab 2035 ausbremsen

Die FDP gibt Vollgas für den Erhalt von Verbrenner-Motoren und will das geplante EU-Verbot ab 2035 ausbremsen. „Die Verbrennertechnologie in Deutschland und Europa sichert Abertausende gute Arbeitsplätze – es ist wirtschaftspolitisches Harakiri diese so leichtfertig aufs Spiel zu setzen“, sagt FDP -Generalsekretär Bijan Djir-Sarai (47) zu BILD.

Djir-Sarai: „Mit ihren Plänen zeigt die Kommissionspräsidentin von der Leyen wieder einmal, dass ihr völlig das Verständnis für die Lebensrealität der Menschen vor Ort fehlt. Die EU sollte das Leben der Europäer erleichtern und nicht immer neue Überregulierung, Verbote und Bürokratie produzieren.“Hintergrund: Um die Einhaltung der Pariser Klimaziele zu gewährleisten, plant die EU ab 2035 ein Verbot von Verbrenner-Motoren. Dann sollen keine reinen Benzin- oder Diesel-Fahrzeuge mehr verkauft werden dürfen. Die Autoindustrie setzt verstärkt auf die Entwicklung und Produktion von Elektroautos und anderen alternativen Antriebstechnologie

