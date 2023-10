FDP-Mitglieder fordern den Austritt aus der Bundesregierung

An der FDP-Basis brodelt es, die Wut über die Ampel-Politik wird immer größer! Jetzt fordern erste Mitglieder: Die Liberalen sollen raus aus der Bundesregierung. In einem offenen Brief (liegt BILD) verlangen 26 Landes- und Kommunalpolitiker der Liberalen, Parteichef Christian Lindner (44) und die anderen drei FDP-Minister sollen die Ampel verlassen. Ihre Botschaft: „Wir sind eine Gruppe engagierter FDP-Mitglieder, die nicht möchten, dass die FDP im Downfall (auf Deutsch „Untergang“, Anm. d. Red.) dieser Regierung zerstört wird.“ „Die letzten Wahlen haben deutlich gezeigt, dass explizit die FDP von den Wählern in Deutschland für die Leistungen der Bundesregierung abgestraft wurde“, schreiben die 26 Unterzeichner aus verschiedenen Bundesländern. Im Ampel-Bündnis mit SPD und Grünen verbiege sich die FDP „bis zur Unkenntlichkeit“. Das werde von den Wählern „zu Recht abgestraft“. Und: Die FDP nehme „sehenden Auges in Kauf, dass ihr politisches Erbe von ‚Partnern‘ beschädigt wird. Die FDP muss ihre Koalitionspartner dringend überdenken.“Diese Frau erschüttert die deutsche Politik: Ex-Linkenfraktionschefin Sahra Wagenknecht. Insbesondere die „Weltrettungsphantasien“ und die „‚wertebasierte‘ und schulmeisternde Außenpolitik“ der Ampel habe „dem Ansehen Deutschlands und der deutschen Wirtschaft bereits Schaden zugefügt“. Sauer sind sie zudem über

