FDP-Landesverbände fordern Kurswechsel im Ampel-Regierungsbündnis

Aus den FDP -Landesverbänden in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein kommen Forderungen nach einem Kurswechsel im Ampel-Regierungsbündnis und nach einer stärkeren Abgrenzung von den Grünen vor der Bundestagswahl 2025.

"Ich würde meiner Partei strategisch raten, dass wir im Bundestagswahlkampf nicht auf die Fortsetzung dieser Ampel abzielen, sondern Optionen aufzeigen, wie man ohne die Grünen eine Regierung bilden kann; das kann zum Beispiel eine Deutschland-Koalition mit CDU und SPD sein", sagte NRW-Parteichef Henning Höne der"Welt". Die Arbeit in der Ampel zeige,"dass die FDP in wesentlichen Fragen diametral zu den Grünen steht, gerade in Krisenzeiten." Mit Blick auf den FDP-Bundesparteitag Ende April in Berlin sagte Höne:"Das Ziel dieses Parteitags muss sein, eine Kursveränderung in der Wirtschaftspolitik für dieses Land zu erreichen. Industrie und Mittelstand brauchen den Befreiungsschlag und neue Wachstumsperspektiven

