FDP-Landespolitiker wollen Bündnis ohne Grüne im Bundestagswahlkampf

Zwischen FDP und Grüne n knirscht es in der Bundesregierung immer wieder. Zwei FDP -Landespolitiker wollen im nächsten Bundestagswahl kampf auf ein Bündnis ohne die Partei von Robert Habeck setzen. Henning Höne, Fraktionsvorsitzender der FDP im nordrhein-westfälischen Landtag, im Plenum im Februar (Archivfoto).gibt es Forderungen aus zwei Landesverbänden, für die kommende Bundestagswahl auf Koalition soptionen ohne die Grüne n zu setzen.

Der nordrhein-westfälische Landesparteichef Henning Höne sagte der „Welt“: „Ich würde meiner Partei strategisch raten, dass wir im Bundestagswahlkampf nicht auf die Fortsetzung dieser Ampel abzielen, sondern Optionen aufzeigen, wie man ohne die Grünen eine Regierung bilden kann.“ Das könne zum Beispiel „eine Deutschland-Koalition mit Schleswig-Holsteins FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt forderte, ausdrückliches Ziel der Partei für die kommende Bundestagswahl müsse es sein, „eine Regierung ohne die Grünen hinzubekommen“

FDP Grüne Bundestagswahl Bündnis Koalition

