FDP-Chef Lindner zuversichtlich für nächste Bundestagswahl

FDP -Chef Christian Lindner ist trotz schwacher Umfragewerte für seine Partei zuversichtlich, bei der nächsten Bundestagswahl wieder ein zweistelliges Ergebnis zu erreichen. «Unter meiner Verantwortung erzielte die FDP 2017 und 2021 zweistellige Ergebnisse. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte zweimal nacheinander. Und das ist auch mein Ziel für die nächste Bundestagswahl », sagte der Bundesfinanzminister der «Neuen Zürcher Zeitung». Lindner ist seit Dezember 2013 Vorsitzender der FDP .

Kurz zuvor hatten die Liberalen den Einzug in den Bundestag verpasst. Aktuelle Umfragen sehen die Partei zwischen vier und fünf Prozent, bei der Bundestagswahl 2021 waren es 11,4 Prozent. Nach der Wahl wurde Lindner Bundesfinanzminister in der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Trotz des Dauerstreits sieht der Finanzminister das Bündnis nicht als gefährdet an. «Deutschland wird stabil regiert, bei allen Unterschieden, die es in der Sache einmal gibt», sagte e

FDP Christian Lindner Bundestagswahl Umfragewerte Ampel-Koalition

