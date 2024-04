FDP-Chef Lindner weist Spekulationen über Ausstieg aus Ampel-Koalition zurück

FDP -Chef Christian Lindner ist Spekulationen über einen Ausstieg seiner Partei aus der Ampel-Koalition entgegengetreten. 'In Berlin ist die Nervosität immer groß. Ich empfehle, sich auf die Sache zu konzentrieren', sagte der Bundesfinanzminister dem 'Handelsblatt' auf die Frage 'Lassen Sie die Koalition platzen?'. Die Bundesregierung müsse sich auf einen Haushalt für das kommende Jahr und ein Konzept zur Überwindung der Wachstumsschwäche verständigen, fügte Lindner hinzu.

'Wenn das gelungen ist, verschwinden die Spekulationen.' Zwischen der FDP und ihren Koalitionspartnern, der SPD von Kanzler Olaf Scholz und vor allem den Grünen, knirscht es immer wieder. Aktuell gibt es etwa Streit über die geplante Kindergrundsicherung und Lindners Vorstellungen für Entlastungen bei der Einkommensteuer. Lindner ging in dem Interview zudem auf Distanz zur oppositionellen Union, deren früheres Regierungshandeln er kritisierte

FDP Christian Lindner Ampel-Koalition Berlin Spekulationen Bundesregierung Haushalt Wachstumsschwäche Kindergrundsicherung Einkommensteuer Union

