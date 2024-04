FC Union International: Ein Fanclub aus Oslo mit besonderer Bedeutung

Bei einem Sieg werden wahrscheinlich wieder einige das Lied, wenn nicht singen, dann vielleicht summen. Denn die Differenz zu Rang sieben ist schon jetzt geringer als zu Rang 16. So schnell kann es gehen. Allerdings müsste dann die BSG ChemieAndras Ruppert, in Berlin-Lichtenberg aufgewachsen, ist studierter Volkswirt und weltweit als Strategieberater tätig. Seit mehr als 40 Jahren Union-Fan mit Dauerkarte, wohnt er seit 20 Jahren mit Frau und Sohn in Oslo , Norwegen.

Er ist Mitgründer des norwegischen Union-Fanklubs Bamsegjengen, bekennender Metalhead, Geschichtsnerd und Münzsammler. Seit Beginn dieser Saison schreibt er für die Berliner Zeitung über seinen Herzensverein. Für mich hat das „FC Union International“ noch eine andere Bedeutung. Genauer für unseren Fanclub Bamsegjengen aus Oslo mit 25 Adler-losen Pässen im deutschen Exilanten-Häuflei

FC Union International Fanclub Oslo Besondere Bedeutung

