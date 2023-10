FC St. Pauli: Wird Torwart-Routinier Burchert gegen Schalke spielen?

Am Montag gab’s beim Abschluss-Training des FC St. Pauli schon vor dem Pokalspiel gegen Schalke (Dienstag, 18 Uhr, live bei Sky) etwas zu feiern. Torwart-Routinier Sascha „Beucke“ Burchert, der älteste Spieler im Kader der Kiez-Kicker, bekam viele Gratulationen zum 34. Geburtstag. Die große Frage: Bekommt Burchert von seinem Trainer Fabian Hürzeler (30) auch noch ein spezielles Geschenk – nämlich einen Einsatz im Cup-Kracher gegen Schalke?Eigentlich soll Philipp Treu Tore verhindern. Gegen Karlsruhe knipste er den Siegtreffer. In der erfolgreichen Pokal-Saison 2021/22, als St. Pauli erst im Viertelfinale bei Union Berlin (1:2) ausschied und auf dem Weg dorthin u. a. Borussia Dortmund (2:1) sensationell besiegte, setzte der Kiez-Klub auf Torwart-Rotation. Im Pokal durfte Dennis Smarsch (24, mittlerweile MSV Duisburg) ran, während in der In der ersten Pokal-Runde 2023/24 bei Atlas Delmenhorst (5:0) rotierte Hürzeler ebenfalls, ließ Burchert für Vasilj ran. Auch jetzt gegen Schalke? Der Coach: „Wenn Beucke spielt, dann hat er es sich absolut verdient. Ich mag den Begriff des Pokal-Keepers nicht. Er ist ein Führungsspieler, der enorm wertvoll ist. Sowohl auf als auch neben dem Platz. Er ist sehr professionell und pusht seine Mitspieler. Er gibt uns sehr viel und wenn er spielen wird, dann weil er es sich absolut verdient hat.“Die Pokal-Erfahrung von Burchert könnte jedenfalls wertvoll sei

