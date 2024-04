FC St. Pauli: Hoffnung auf Comeback von Afolayan

Es sieht so aus, als würde der FC St. Pauli das Rennen gegen die Zeit gewinnen können. Die einigermaßen prekäre Personalsituation vor der hohen Hürde in Karlsruhe am Samstagabend entspannt sich zusehends, und im Vergleich zum jüngsten 2:1 gegen Paderborn könnten im Idealfall gleich drei Profis zurückkommen. Bei einem ist das bereits klar, Elias Saad hatte am Ostersonntag wegen einer Gelb-Sperre gefehlt und ist beim KSC wieder spielberechtigt.

Das ist durchaus wichtig, denn neben Abwehrchef Eric Smith hatte in Connor Metcalfe auch ein offensiver Flügelspieler gegen Paderborn seine fünfte Verwarnung kassiert und muss eine Zwangspause einlegen.Diesbezüglich ruhen große Hoffnungen auf dem möglichen Comeback von Oladapo Afolayan. „Dapo ist soweit wieder im Mannschaftstraining“, frohlockte Fabian Hürzeler am Donnerstagmorge

FC St. Pauli Comeback Afolayan Karlsruhe Personalsituation

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mopo / 🏆 75. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Die Mannschaft wird leiden müssen': Fiél in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen St. PauliNürnberg - Am 26. Spieltag empfängt der FCN den FC St. Pauli im Max-Morlock-Stadion. Christian Fiél ist voller Bewunderung für die Gäste und ihren Trainer, macht aber auch klar, dass er das Spiel unbedingt gewinnen will.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Als das Spiel FC St. Pauli gegen FC Schalke 04 wegen eines Bierbecher-Wurfs abgebrochen wurdeIm Jahr 2011 musste das Spiel des FC St. Pauli gegen den FC Schalke 04 abgebrochen werden, da ein Fan den Linienrichter Thorsten Schiffner mit einem Bierbecher niedergestreckt hatte. SPORT1 erinnert sich.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

FC St. Pauli: Vier könnten es schaffen – EM-Fieber bei St. PauliJetzt wird es ernst! Vier Spieler vom FC St. Pauli haben noch die Chance, an der Europameisterschaft im Sommer in Deutschland teilzunehmen.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Das Spiel bei St. Pauli zeigt, warum Hertha BSC noch kein Spitzenteam istWährend der Tabellenerste im zweiten Abschnitt eine Führung problemlos über die Zeit bringt, fehlt es den Berlinern an mehreren Qualitätsmerkmalen.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Hertha BSC: Pál Dárdai überrascht mit Trainingsmethoden vor St. Pauli-SpielVor der Partie gegen den FC St. Pauli hat sich Hertha-Trainer Pál Dárdai einige Besonderheiten einfallen lassen.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »